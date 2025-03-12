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File market BİM'den ayrılıyor

Türkiye'nin en büyük marketler zinciri BİM, kendi çatısı altında faaliyet yürüten FİLE markasını bağımsız bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. FİLE'nin ayrı bir anonim şirketi olması için girişimler hızlanırken, sürece ilişkin KAP açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi
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File market BİM'den ayrılıyor
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Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Türkiye'nin en büyük marketler zinciri arasında yer alan BİM, kendi çatısı altında faaliyet yürüten ve daha yüksek bir müşteri profiline yönelik hizmet sunan FİLE marketleri ayrı bir şirket haline getirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda Türkiye'nin birçok ilçesinde şubeleşme girişimlerinde bulunan FİLE, değişikliklerin tamamlanmasıyla birlikte mevcut sahipliğinden ayrılacak ve farklı bir anonim şirketi olarak yoluna devam edecek.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kurulacak yeni şirketin hisselerinin tamamının BİM'e ait olacağı ve 250 bin TL sermaye ile kurulacağı aktarıldı. 

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