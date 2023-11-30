Fırtına Bursa'da hayatı felç etti

Bursa’da etkili olan fırtına adeta hayatı felç etti.

Rüzgar hızının zaman zaman 100 kilometreye kadar ulaştığı Bursa'da, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde etkisini gösterdi. Fırtınadan dolayı kopan ağaç seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı. Sürücü herhangi bir yara almadı.

Yiğitler Mahallesi’nde de bir vatandaş görüntü çektiği sırada bir evden kopan çatı parçaları havada uçuştu. Beyazıt Mahallesi’nde ise vatandaşın kamerasına kopan çatı parçalarının yerlerde sürüklenmesi yansıdı. Cumalıkızık yol ayrımından Ankara Yolu'na çıkan bir otomobilin önüne demir parçası düştü. Paket servisine çıkan kurye bir eve sığındı. Vatandaşların kuryeye yardım etmesi de kayda alındı.

16 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek hasar aldı.

Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü. Tirilye sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Mudanya Belediyesi ile diğer kurumlara bağlı ekipler, yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

"30 iş yeri, 10 ev ve 20 araçta zarar var"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Tirilye'ye gelerek yetkililerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

Demirtaş, yağışın saat 01.00'e doğru başladığını söyledi.

Metrekareye 55 kilogram yağış düştüğünü, Büyükşehir Belediyesinden takviye ekipler istediklerini belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, ilçe belediyemiz, AFAD'ımız, Kaymakamlığımız gece yağmur başladıktan sonra tüm personelimize buradaydık. Çok kısa bir zaman içerisinde, 5-10 dakika içerisinde olaya intikal edildi. Hemen çalışmalara başlandı. Çok ciddi bir yağmur yağdı. Burada 100'ün üzerinde personel, 30'un üzerinde araç var. 16 vatandaşımız suda mahsur kalmıştı. Onlara hemen güvenli bir ortam oluşturduk. 2 vatandaşımızın çok hafif bir yaralanması vardı. Onların ciddi anlamda sağlık problemlerinin olmadığını biliyoruz. 30 iş yeri, 10 ev ve 20 araçta zarar var. Zarar tespit komisyonumuz oluşturuldu ve çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyor."

Demirtaş, 1-2 saat içinde yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik çalışmasını tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Tirilye dışında başka hasar yaşanan bölge olmadığını bildiren Demirtaş, kent merkezinde Ankara Yolu Caddesi'nde gece geç saatlerde oluşan büyük su birikintilerinden kaynaklanan olumsuzluğun giderildiğini sözlerine ekledi. (İHA-AA)