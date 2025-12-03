Fırtına habercisi mi? ‘Ay Halesi' görüldü, gören telefona sarıldı

Gökbilimciler, Ay halelerinin atmosferin üst tabakalarında yer alan sirüs bulutlarındaki altıgen buz kristallerinin, Ay ışığını 22 derecelik sabit bir açıyla kırması sonucu oluştuğunu belirtiyor. Bu nedenle Ay'ın etrafında geniş ve net bir çember meydana geliyor.

Halk arasında Ay Halesi'nin, yağmurun veya fırtınanın yaklaştığına işaret ettiği yönünde yaygın bir inanış bulunuyor. Sirüs bulutlarının çoğu zaman hava değişimlerinin habercisi olması, bu inanışı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Muratlı semalarında ortaya çıkan bu nadir doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek; sosyal medyada da çokça paylaşıldı.