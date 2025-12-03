  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fırtına habercisi mi? ‘Ay Halesi' görüldü, gören telefona sarıldı
Takip Et

Fırtına habercisi mi? ‘Ay Halesi' görüldü, gören telefona sarıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, Ay'ın etrafında oluşan parlak ve tam dairesel bir halka ile karşılaştı. Görsel bir şölen sunan bu doğa olayı, bilimsel adıyla "22° Ay Halesi" olarak biliniyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fırtına habercisi mi? ‘Ay Halesi' görüldü, gören telefona sarıldı
Takip Et

Gökbilimciler, Ay halelerinin atmosferin üst tabakalarında yer alan sirüs bulutlarındaki altıgen buz kristallerinin, Ay ışığını 22 derecelik sabit bir açıyla kırması sonucu oluştuğunu belirtiyor. Bu nedenle Ay'ın etrafında geniş ve net bir çember meydana geliyor.

Fırtına habercisi mi? ‘Ay Halesi' görüldü, gören telefona sarıldı - Resim : 1

Halk arasında Ay Halesi'nin, yağmurun veya fırtınanın yaklaştığına işaret ettiği yönünde yaygın bir inanış bulunuyor. Sirüs bulutlarının çoğu zaman hava değişimlerinin habercisi olması, bu inanışı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Fırtına habercisi mi? ‘Ay Halesi' görüldü, gören telefona sarıldı - Resim : 2

Muratlı semalarında ortaya çıkan bu nadir doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenerek; sosyal medyada da çokça paylaşıldı.

Gündem
İstanbul’da aranan 3 bin 248 hükümlü yakalandı
İstanbul’da aranan 3 bin 248 hükümlü yakalandı
DEM Partili Koçyiğit iddialara yanıt verdi: Teröristbaşı, "Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılır" dedi mi?
DEM Partili Koçyiğit yanıt verdi: Öcalan, "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılır" dedi mi?
DEM Parti MYK toplanıyor: İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi ele alınacak
DEM Parti MYK toplanıyor: İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi ele alınacak
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yapılacak
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yapılacak
Gürcistan'a girişte yeni dönem: 1 Ocak 2026’da başlıyor
Gürcistan'a girişte yeni dönem: 1 Ocak 2026’da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs otobüste gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs otobüste gözaltına alındı