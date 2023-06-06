  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. 'Forex yatırımı' operasyonunda 5 tutuklama
Takip Et

'Forex yatırımı' operasyonunda 5 tutuklama

Ankara merkezli 5 ilde, 'Forex yatırımı' vaadiyle 400 kişiyi 85 milyon lira ve 1 milyon euro dolandırdığı tespit edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçuna ilişkin çalışma kapsamında, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve Muğla'da yatırım vaadiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla yaklaşık 400 kişiyi mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, "Forex yatırımı" adı altında mağdurlardan aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle 85 milyon lira ve 1 milyon euro dolandırdıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, 25 Ocak'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Bugün yapılan operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda biri ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

İstanbul merkezli IŞİD operasyonunda 12 gözaltı

Operasyon Haberleri

İstanbul merkezli IŞİD operasyonunda 12 gözaltı
Bu konularda ilginizi çekebilir
operasyon