Gabar Dağı’nda Aybüke Yalçın Petrol Üretim Sahasında öğretmenler günü kutlandı

ANKARA (EKONOMİ)

Bakan Bayraktar, etkinlikte terörle anılan bölgede yapılan yatırımlar ve petrol üretimi ile yeni bir dönemin başladığının altını çizdi. Aybüke Yalçın, öğretmenliğe başlamasından kısa bir süre sonra, 2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesine PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırıda 23 yaşında şehit olmuştu.

Törende konuşan Bakan Bayraktar, “Bu ülke teröre hiçbir zaman boyun eğmedi bundan sonra da eğmeyecek. Bu mücadeleyi bundan sonra da devletimizin bütün kurumlarıyla, milletimizin duası ve gücüyle beraber iç cephemizi çok güçlü hale getirerek devam edeceğiz.” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgide Şırnak programı çerçevesinde Gabar Dağı’nda bulunan Şehit Aybüke Yalçın Üretim Sahası’nda incelemelerde bulundu ve öğretmenler günü nedeniyle burada düzenlenen programa katıldı. Etkinliğe, Şehit Aybüke Yalçın’ın üniversiteden sınıf arkadaşları olan Hatice Büyükcengiz, Tuğba Çakır ve Sevgi Köküş ile Şırnak’ta görev yapan öğretmeler de eşlik etti.

Bakan Bayraktar, son bir yıl içinde Gabar’daki üretim sahalarında günlük üretimi 23 bin varilden 58 bin varilin üzerine taşıdıklarını, halen 60 kuyuda üretimin sürdüğünü vurguladı. Şırnak’ın çehresinin hızla değiştiğine vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, istihdamın arttığını, ekonomik aktivitelerin geliştiğini belirterek, “Şırnak, bu anlamda çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Türkiye Petrolleri olarak burada daha kalıcı, daha uzun soluklu varlığımızın bir göstergesi bölge müdürlüğümüz olacak. Onun da inşaatına en kısa sürede başlayacağız.” Dedi.

Yeni yatırımlar yapılacak

Şırnak’ın Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nın geçiş güzergâhında bulunduğunu hatırlatarak, “Bugün 300 tanker ile taşıyabildiğimiz petrolü artık bir boru hattıyla İdil’e oradan da Irak Türkiye Boru Hattı’na, Ceyhan’a kadar intikal ettireceğiz. Özellikle Irak’tan gelebilecek petrolün de varlığıyla beraber burada daha farklı projelere de bakacağız.” dedi.

Aybüke Yalçın, “Magosa Limanı” türküsü ile anıldı

Şehit Aybüke Yalçın ile birlikte Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan arkadaşları, buluşma sırasında “Magosa Limanı” isimli eseri okudu. Aybüke Yalçın, şehit olmadan önce bu türküyü seslendirdiği bir videoyu kişisel sosyal medya hesabından yayımlamıştı.