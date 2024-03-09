Gaddar dizisinin Leyla'sı Buse Meral kimdir? Buse Meral’in oynadığı dizi ve filmler neler?

Buse Meral kimdir?

25 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul’da doğan Genç yaşta yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Buse Meral 24 yaşında. Lise öğrenimini İstanbul Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamlayan genç oyuncu, 19 yaşında televizyon ekranına ilk kez 2018 yılında yayınlanan Ege’nin Hamsisi dizisiyle çıktı.



Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan ve birçok markanın reklamlarında yer alan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürüyor.

Vermem Seni Ellere adlı Karadeniz dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Meral, Destan dizisinde Sırma karakterini canlandırmıştı. Sırma karakteriyle ilgi odağı olan genç oyuncu, birçok dizide yer aldı. Genç oyuncu, Ege'nin Hamsisi dizisindeki rolüyle parlamıştı.

Buse Meral’in oynadığı dizi ve filmler