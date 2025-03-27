Gazeteci Can Ataklı için adli kontrol talebi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Can Ataklı hakkında adli kontrol talep edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti.
Ataklı hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.
Ataklı bugün ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi.
Gündem