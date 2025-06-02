HDK’ye yönelik operasyon kapsamında 21 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Elif Akgül hakkında tahliye kararı verildi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yapılan açıklamada, Akgül’ün avukatlarının itirazının mahkeme tarafından kabul edildiği ve tensip zaptı doğrultusunda tahliye kararının çıktığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada HDK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Yapılan açıklamada İstanbul merkezli operasyonda 10 ilde 51 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Dosyada gizlilik kararı olduğu söylenerek, gözaltındakilerin avukatlarıyla görüşmesinin de 24 saat boyunca kısıtlandığı bildirilmişti. İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan 51 kişiden 27 kişi tutuklanmış, 13 kişiye ev hapsi verilmişti.