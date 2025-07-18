Gazeteci-yazar Altan Öymen entübe edildi

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından, gazeteci ve yazar Altan Öymen kaptığı virüs enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Kızı Aslı Öymen: Yoğun bakıma alındı, entübe edildi

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı, entübe edildi. Kızı Aslı Öymen yaptığı açıklamada, ''Kendisi güçlü bir insan kalbi iyi. Bazı değerler gün itibariyle ümit vermeye başladı. Umudumuzu koruyoruz'' dedi.

Öymen'in kızı Aslı Öymen yaptığı açıklamada, ''Kendisi yaklaşık 6 hafta önce çok başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdi. Her şey çok güzel gitti. Hastaneden 6., 7. Gün çıktık, normal hayatına döndü, bu da yaklaşık 3-4 hafta sordu. Fakat bir noktada yaklaşık 1 hafta önce bir virüs kaptığı tahmin ediliyor. Doktorlardan daha doğru bilgi alınabilir. Sodyum değerlerinde de bir zafiyet oldu, onun üzerine hastaneye geldik. Bir haftadır hastanedeyiz. Evvelki gece itibariyle de yoğun bakıma alındı. Dinlendiriliyor diyelim'' dedi.

Altan Öymen kimdir?

Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı köşe yazılarıyla da kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olmuştu.

Öymen altı hafta önce başarılı bir akciğer ameliyatı geçirmişti.