Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti

Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir Ankara'da tedavi gören Kıratlı'nın cenazesi, 3 Eylül Salı günü saat 11.00'de düzenlenecek törenin ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Özgür Özel'den başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından, hayatını kaybeden Savaş Kıratlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel mesajında "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili, değerli gazeteci Savaş Kıratlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Savaş Kıratlı kimdir?

Türkiye'nin Sesi Radyosunda uzun yıllar yöneticilik yapan Kıratlı, ardından TRT Haber Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi başkanlıklarında haber müdürü, başkan yardımcısı ve başkanlık görevlerinde bulundu. Kıratlı, TRT Dış Yayınlar Dairesi başkanıyken 1996'da emekliye ayrıldı.

1967'den bu yana Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Kıratlı, bu süre içinde mali sekreterlik, genel sekreterlik ve başkan yardımcılığı yaptı.