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Gazeteciler Seda Selek ve Serhan Asker'e adli kontrol talebi

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada Sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Haber Merkezi
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Gazeteciler Seda Selek ve Serhan Asker'e adli kontrol talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen bir şahıs ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edilmişti.

Konuya ilişkin 27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı belirlenen Barış Pehlivan, Sunucu Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmış, 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Selek ve Asker, Savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Öte yandan şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz'un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle adı geçen şüphelilerin de ifadelerinin alınması amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği öğrenildi.

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