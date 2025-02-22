  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti
Takip Et

Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti

Gelecek Partisi'nin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti
Takip Et

Gelecek Partili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye katılacağı iddiası

Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından olan, 2007’de AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki anayasa heyetinde yer alan, Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un yarın yapılacak kongrede AKP’ye geçeceği iddia edildi.

Maydonoz Döner operasyonunun detayları netleşti: 220 milyon liralık işlem hacmiMaydonoz Döner operasyonunun detayları netleşti: 220 milyon liralık işlem hacmiGündem

 

Mutluluk paraya ve işe göre değişiyor mu?Mutluluk paraya ve işe göre değişiyor mu?Ekonomi

 

 

 

Gündem
AKOM'dan kritik uyarı: Sibirya soğuk hava dalgası devam edecek
AKOM'dan kritik uyarı: Sibirya soğuk hava dalgası devam edecek
Maydonoz Döner operasyonunun detayları netleşti: 220 milyon liralık işlem hacmi
Maydonoz Döner operasyonu: 220 milyon liralık işlem hacmi
Gelecek Partisi AK Parti'nin davetine cevap verdi: 'Güneş Motel'vari taktikler
Gelecek Partisi AK Parti'nin davetine cevap verdi: 'Güneş Motel'vari taktikler
DEM Parti'den Öcalan açıklaması: Yol haritası hazırlıyor
DEM Parti'den Öcalan açıklaması: Yol haritası hazırlıyor
İBB Başkanı İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandı
İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandı
Küçükçekmece'de binanın çatısına yıldırım düştü! Çok sayıda ekip bölgede
Küçükçekmece'de binanın çatısına yıldırım düştü! Çok sayıda ekip bölgede