Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti
Gelecek Partisi'nin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Gelecek Partili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti'ye katılacağı iddiası
Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından olan, 2007’de AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki anayasa heyetinde yer alan, Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un yarın yapılacak kongrede AKP’ye geçeceği iddia edildi.