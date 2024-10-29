Genç sunucuya kâbusu yaşattı: 'Seni Bergen gibi yaparım, kör gezersin'

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ticaretle uğraşan sunucu Şükran Karaoğlan, kendisine ait markanın birkaç ürün numunesini Ali T.'ye vererek ürünlerini yurt dışında satmak istedi. Ürün numunelerini alan Ali T. ise kısa süre içinde ürünlerin beğenildiğini ve sipariş aldığını belirterek, sözde yurt dışına gidecek ürünlerin masrafları için Karaoğlan'dan para istedi. Durumdan şüphelenen Karaoğlan, Ali T.'den uzaklaşmaya çalıştı ancak yakasını kurtaramadı.

Karaoğlan'ın peşini bırakmayan Ali T., önce kadının yakınlarını hedef aldı. Yalan söyleyerek Karaoğlan'ın arkadaşından 20 bin lira alan Ali T., ardından Karaoğlan'ı tehdit etmeye başladı.

"Seni Daltonlar'a (suç örgütü) vurdurturum. Sana iftira atarım, kariyerin biter. Seni Bergen gibi yaparım, kör gezersin" gibi ifadelerle tehdit edilen ve kabus yaşayan Karaoğlan, soluğu savcılıkta aldı.

Uzaklaştırma talebinde bulunan Karaoğlan, şüpheli hakkında cezai işlem yapılmasını istedi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.