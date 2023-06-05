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Genelkurmay Başkanı Musa Avsever oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Avsever yeni atama yapılana kadar görevi sürdürecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.