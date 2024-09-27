Görüntüler saniye saniye izlendi, yeni detay ortaya çıktı: Narin Güran cinayetinde gizemli iki kişi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi 8 Eylül günü köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 savcı ve 1 Başsavcı Vekili tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen deliller titizlikle incelenirken, küçük kızın cesedini derede gizleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının bulunduğu bölgede aracının görülmesi ve telefonun buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelenmişti.

Bu görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağına yakın bölgede kırmızı renkli aracının 50 dakika boyunca park halinde olduğu izlenen görüntülerden tespit edilmişti.

Görüntüler saniye saniye izlendi, Nevzat Bahtiyar tek değilmiş

Bu tespitin ardından dere yatağını ve köyün çevresindeki sulu arazileri gören askeri üs bölgesine ait Şahin Gözü HD kamera kayıtları ikinci kez büyütülerek izlendi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre yüksek çözünürlüğe sahip dev ekranda saniye saniye izlenen, dondurularak büyütülen görüntülerdeki detaylarda, bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Olay yerinde sadece Nevzat Bahtiyar’ın olmadığı, 2 kişinin daha cesedin gizlendiği sazlıkların olduğu bölgede görüldükleri tespit edildi.

Bu kişilerin Güran ailesinden mi yoksa Nevzat’ın yakınları olup olmadığı bilinmezken, görüntüler bir bütün olarak harici hard diske aktarıldı.

Yanıtı aranan soru: Nevzat’a yardım mı ettiler yoksa gözcülük mü yaptılar?

Kapalı mühürlü bir zarf içinde TÜBİTAK’a gönderildi. Burada oluşturulacak 6 kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından görüntülerin çözümü yapıldıktan sonra Nevzat’ın dere yatağındaki olduğu saatte kendisine yakın noktada yer alan iki kişinin de açık kimlik bilgileri tespit edilecek.

Bu kişilerin cinayetle bir bağı olup olmadığı veya cesedin gömülmesine yardımcı olup olmadıkları, ya da ceset gizlenirken çevrede gözcülük yapıp yapmadıkları çözümü yapılacak olan görüntülerin ardından netlik kazanacak.

Şahin Gözü, hedef takibi, hedef tespiti özelliği olan 2. nesil kamera

ASELSAN tarafından geliştirilen ikinci nesil Şahin Gözü adı verilen yüksek çözünürlüğe HD termal kamera, durumsal farkındalık gece ve gündüz gözetleme ve keşif, görünür ışık bandında çalışma özelliğine sahip.

Kamerada elektronik büyütme özelliğinin yanı sıra, yüksek hassasiyet ve doğruluk, ekrandaki görüntünün dondurulması ile hedef analizi, elektronik büyütme, yer konumlama sistemi (GPS), göze zararsız lazer mesafe bulucu, istikamet açısı hassasiyeti özellikleri de bulunuyor.

Narin cinayetindeki şifreleri çözmesi beklenen Şahin Gözü’nün etkili menzili ise 20 kilometre. Yüksek performanslı bir elektro optik sensör sistemine sahip kameradaki 360 panoramik keşif, gözetleme, hedef tespiti, hedef takibi ve koordinat belirlemeye dair bir örneği alınan görüntülerin çözümüne dair TÜBİTAK’tan gelecek raporla Narin cinayetindeki sır perdesinin de aralanması bekleniyor.

JASAT 2 Eylül sonrasındaki görüntülere de el koydu

Askeri üs bölgesine ait kamera görüntülerinin yanı sıra köyde evlerine kamera taktıran köylülerin de kamera kayıt cihazlarına incelenmek üzere JASAT tarafından el konuldu.

Küçük kızın kaybolduğu 21 Ağustos gününe ait köyde sadece okul kamerası görüntüleri tespit edilmişti.

Amca Salim Güran’ın aracında küçük kızın DNA örneklerinin çıkması üzerine amca 2 Eylül günü tutuklandı.

2 Eylül’den sonra köyde başta Güran ailesi olmak üzere köylüler evlerine güvenlik kamerası taktırdı.

Narin’in cesedinin bulunduğu 8 Eylül gününden sonra toplu gözaltıların olduğu gün amcanın tutuklandığı 2 Eylül ile Narin’in cesedinin bulunduğu 8 Eylül arasındaki 6 günlük köylülerin evlerine taktığı kamera kayıtlarına da JASAT incelenmek üzere el koydu. Bu kayıtlarda da köyde şüpheli görülen dakikalar ve saniyeler izlendi.

6 günlük tarihi kapsayacak şekilde köydeki arama çalışmalarına kimlerin katıldığı, nerelere bakıldığı, köyde ikamet etmeyen farklı kişilerin de arama çalışmalarının devam ettiği tarihte köyde oldukları belirlendi. Kamera incelemelerin tamamlanması sonrasında yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.