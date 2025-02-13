  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede
Takip Et

Gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözaltına alınan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Pide, hurma ve iftar menüleri ne kadar oldu? İşte fiyatlar...Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Pide, hurma ve iftar menüleri ne kadar oldu? İşte fiyatlar...Ekonomi
Özel okul şikayetleri arttı, bakanlık harekete geçti: Şartlar yeniden belirlendiÖzel okul şikayetleri arttı, bakanlık harekete geçti: Şartlar yeniden belirlendiGündem
Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 13 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıtta indirim beklentisi: İşte 13 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidiAlarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidiGündem

 

Gündem
MSB'den 'Meteor füzesi' açıklaması: Temin çalışması sorunsuz olarak devam ediyor
MSB'den 'Meteor füzesi' açıklaması
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Suç örgütü kurmak şirket kurmaktan daha kolay oldu!
"Suç örgütü kurmak şirket kurmaktan daha kolay oldu!"
Elektrik faturalarında yeni dönem: İşte tüm merak edilenler
Elektrik faturalarında yeni dönem: İşte tüm merak edilenler
Özgür Özel, Ali Babacan'ı partisinde ziyaret etti
Özgür Özel, Ali Babacan'ı partisinde ziyaret etti
Belediye çalışanlarına banka promosyonu müjdesi! Personele 59 bin TL ödeme yapılacak
Belediye çalışanlarına banka promosyonu müjdesi! Personele 59 bin TL ödeme yapılacak