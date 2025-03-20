Gözaltındaki Resul Emrah Şahan'dan ilk mesaj: Çok iyiyim, haklı mücadelemiz devam edecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve onlarca kişi gözaltına alındı.

Şahan da Ekrem İmamoğlu gibi el yazısı ile ilk mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Şahan'ın el yazısı ile yazdığı metin X hesabından paylaşıldı. Şahan şunları ifade etti: