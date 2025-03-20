Gözaltındaki Resul Emrah Şahan'dan ilk mesaj: Çok iyiyim, haklı mücadelemiz devam edecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ilk mesajını el yazısı ile verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahan, "Millî mücadelenin doğduğu Şişli’de 10 kişiden yaklaşık 7’sinin rızasını almış bir Cumhuriyet çocuğuyum" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve onlarca kişi gözaltına alındı.
Şahan da Ekrem İmamoğlu gibi el yazısı ile ilk mesajını sosyal medyadan paylaştı.
Şahan'ın el yazısı ile yazdığı metin X hesabından paylaşıldı. Şahan şunları ifade etti:
Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek. pic.twitter.com/Urej4oKYuP— Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 20, 2025