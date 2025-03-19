Belediye başkanı gözaltına alındı: Şişli Belediyesi'nde olağanüstü toplantı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı.

Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu acil gündemle bir araya geliyor.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu, bugün olağanüstü bir toplantı düzenleyecek.

Bugün saat 16:00'da başlayacak olan toplantı, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve belediye binası önüne kurulacak ekrandan canlı olarak yayınlanacak.

24 saat boyunca iletişim kurulamayacak

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, hukuka aykırı bir şekilde adil yargılanma hakkına gölge düşürülen bir soruşturma süreciyle karşı karşıya olduklarını belirterek, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Ersöz, dosyada avukatla görüş kısıtlaması olduğundan dolayı Şahan ile 24 saat boyunca iletişim kurulamayacağını söyledi.