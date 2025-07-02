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Gözaltındaki Tunç Soyer'den ilk açıklama: Alnım ak, başım dik, sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dün düzenlenen operasyon kapsamında 126 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, avukat kızı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Haber Merkezi
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Gözaltındaki Tunç Soyer'den ilk açıklama: Alnım ak, başım dik, sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık!
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Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, avukat kızı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Soyer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık.

Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek. Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek."

Ne oldu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialı soruşturma kapsamında, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile Soyer döneminin üst düzey bürokratlarının da aralarında yer aldığı 126 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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