Gram altında makas tarihi zirveye çıktı

Altın fiyatı son haftalarda rekor üzerine rekor kırıyor. Fiyatlar yükseldikçe talep de artıyor. Gram altında fiyat makası 250 liraya çıktı.

Bankalararası piyasada fiyat şu an 2.250 lira civarında... Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda ise 250 lira daha yüksek... Çünkü eldeki altın stokları talebi karşılamaya yetmiyor.

Sadece alıcıların olduğu piyasadayız

NTV'ye konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Altın bu sene de yükselecekmiş diye yorumlar da yapıldığı için altına talep arttı.

İçeride talep olunca ithalatın sınırlı olması nedeniyle fiyat farkı oluşmaya başladı çünkü sadece alıcıların olduğu bir piyasadayız." dedi.

Seçim öncesi altına talebi fiyat dengesini bozdu

Kapalıçarşı esnafına göre fiyat makasının en büyük nedeni altın ithalatına uygulanan kota... Kuyumcular ithalat kotasının geçici süreyle kaldırılmasını istiyor.

Yıldırımtürk, "Bizde şu anda çeyrek altın 2420 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 17 bin 950 liradan işlem görüyor. Önerimiz şu, altın ithalatına getirilen kotanın belirli bir süre örneğin 1 ay kaldırılması. Bu durum farkın azalacağı ve fiyatın düşeceği anlamına gelir." şeklinde konuştu.