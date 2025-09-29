  1. Ekonomim
Güllü'nün düşmeden önce evdeki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı (Video)

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un (52), ev içi kamerasına ait görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Öte yandan Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği ortaya çıktı.

28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün düşmeden önce evdeki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı (Video) - Resim : 1Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.

Güllü'nün düşmeden önce evdeki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı (Video) - Resim : 2

Güvenlik kamerası müzik sesini kesti

Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.

Güllü'nün düşmeden önce evdeki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı (Video) - Resim : 3

Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü.

Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Güllü'nün düşmeden önce evdeki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı (Video) - Resim : 4

Yerler mayi sabunla silinmiş

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

Güllü'nün düşmeden önce evdeki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı (Video) - Resim : 5

Kızı Roman havası oynarken düştüğünü söylemişti

Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.

Güllü'nün düşmeden önce evdeki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı (Video) - Resim : 6

