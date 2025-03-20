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Gümrük Muhafaza ekipleri, 572 milyon TL tutarında uyuşturucu madde ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne ve Hatay illerinde yürütülen üç farklı operasyonda piyasa değeri 572 milyon TL civarında, yaklaşık 728 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi
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Gümrük Muhafaza ekipleri, 572 milyon TL tutarında uyuşturucu madde ele geçirdi
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Edirne’ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleşen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Hamzabeyli Gümrük Kapısında yaklaşık 544 kilo skunk, Kapıkule Gümrük Kapısında yaklaşık 61 kilo esrar, cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ayrıca Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanı’nda gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurttan ayrılmak üzere söz konusu limanda bulunan bir konteynerde yapılan incelemelerde yaklaşık 123 kilo (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Edirne ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği bildirildi.

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