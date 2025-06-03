Gürbulak Gümrük Kapısı'nda dev operasyon: 5.6 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Bakanlık bünyesindeki Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Ağrı’daki Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, kömüre emdirilmiş halde tam 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktarın piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk Lirası olduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucunun gelişmiş risk analiz sistemleri ve uzman personelin titiz çalışması sonucu hedef alınarak yakalandığı belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Toplam miktar 17 ton 144 kilograma ulaştı

Gürbulak’taki bu son operasyonla birlikte Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı içerisinde ele geçirdiği toplam uyuşturucu miktarı 17 ton 144 kilograma ulaştı. Ele geçirilen uyuşturucuların toplam piyasa değeri ise 19 milyar 911 milyon Türk Lirası olarak kayda geçti. Bakanlık, bu rakamların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 234 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Türkiye Yüzyılı’nı Ticaretin Yüzyılı yapma vizyonuyla, yasa dışı ticarete geçit vermemekte kararlıyız” mesajına da yer verildi.