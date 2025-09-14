Gürsel Tekin: Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak, hakkımı hepsine haram ediyorum

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından atanan Gürsel Tekin il binası önünde açıklamalarda bulundu.

"Birçok kanalın talebini geri çevirdim şimdi davet bekliyorum"

Gürsel Tekin açıklamasında, "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Ben hiçbir yere kaçmayacağım, korkumuz yok. Özgür Özel'in sözlerini yakıştırmadım. Bugün eski ilçe yöneticilerimiz dostlarımız gelecek sohbet edeceğiz. Beni Önder Sav, Eşref Erdem, Levent Gök, Aziz Kocaoğlu, Zeydan Karalar eleştirirse bir tek cümle onlara cevap vermem. Davet bekliyorum. Birçok kanalın talebini geri çevirdim. Benim ablam, teyzem, halam çağırın izlesin sizin televizyonlarınızda diyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi sorun" dedi.

"Sizin bu faşist kafanızdan dolayı AK Parti iktidardır"

"Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak" diyen Tekin, "Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Ayıptır. Sizin bu faşist kafanızdan dolayı AK Parti iktidardır. Vazgeçin bundan. Kimsiniz siz? 'Beni konuşmaya mecbur etmeyin' dedim. İnşallah bugün son olur. Olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum, kimse kusura bakmasın" diye konuştu.

15 Eylül'deki kurultay iptal davası ile ilgili görüşü sorulan Tekin, "Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün CHP'nin eski İstanbul İl Binası, yeni çalışma ofisi önünde MYK toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Özel buradaki konuşmasında, "Siyaset tarihinin utancı Erdoğan'a ait. Bu Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gelince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin? Siyasi parti binasına polis mi girer?" ifadelerini kullandı.