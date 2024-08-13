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HAK-İŞ üç ilde 'vergi adaletsizliği' mitingi düzenleyecek

HAK-İŞ Konfederasyonu, Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarmalar, sendikal baskılar, kayıt dışı istihdam, işsizlik, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepleri dile getirmek amacıyla miting düzenleyecek.

Haber Merkezi
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HAK-İŞ üç ilde 'vergi adaletsizliği' mitingi düzenleyecek
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HAK-İŞ Konfederasyonu, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talebinin dile getirmek amacıyla Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te miting düzenleyecek.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, HAK-İŞ Yönetim Kurulu'nun 12 Ağustos'ta günü toplanarak, vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, işten çıkarmalar, sendikal baskılar, kayıt dışı istihdam, işsizlik, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepleri dile getirmek amacıyla mitingler gerçekleştireceği belirtildi.

HAK-İŞ'in 23 Ağustos'ta Kayseri'de, 5 Eylül'de Kocaeli'nde ve 13 Eylül'de Gaziantep'te miting düzenleyeceği kaydedildi.

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