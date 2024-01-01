Hakkari'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün saat 19:37'de 4.4, 19:52'de 3.5, 20:06'da ise 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlakların oluştuğu tespit edildi. NTV yayınında Prof. Dr. Okan Tüysüz, söz konusu depremlerin ardından bölgedeki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

Tüysüz, "Geçmişte depremlere baktığımız zaman, İran kaynaklı bir depremden etkilenmiş, 1930'da ve büyüklüğü 7,2. Bu baya yüksek bir deprem. Ciddi anlamda Yüksekova'ya hasar vermiş" dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz şunları kaydetti:

"25 Ocak'ta 2005'te Hakkari Sütlüce'de 5,9, 27 Ekim 2011'de de Yüksekova'da 5,2 büyüklüğünde iki tane deprem var. 1908'de Başkale'de 6 büyüklüğünde bir deprem var. Bunların en şiddetlisi İran kaynaklı yaşanan deprem.

Bu bölge hep söylediğimiz gibi, Arap levhasının Anadolu'yu kuzeye iteklediği etkin olduğu bölgelerden birisi. Geçmişte deprem yaşamış, gelecekte de depremler yaşayacak anlamına geliyor.

"7 büyüklüğünde deprem üreteceğini biliyoruz"

Bugünkü depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Daha büyük bir deprem olur mu, böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yaşanan depremlerle alakalı değil. Sözünü ettiğimiz fayların 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini biliyoruz. Benim kanaatim yakın zamanda böyle büyük bir depremin olmayacağıdır. Deprem gerçeğinin dikkate alınması, fay üzerinde yerleşim olmaması gerekir. Bir depremin öncü olup olmadığı, ardından büyük depremin geleceği bilinemez. Bu bölge için çok büyük bir deprem beklentimiz şimdilik yok.