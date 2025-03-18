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Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında soruşturma başlatıldı

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner'i ifade vermeye çağırdı.

Haber Merkezi
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Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında soruşturma başlatıldı
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Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim" diyen Üner, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

İşte Ece Üner'in kanaldan çıktığı anlara ait görüntüler: 

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