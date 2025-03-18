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Halk TV sunucusu Ecer Üner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Halk TV Ana Haber Programı sunucusu Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Üner, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Halk TV sunucusu Ecer Üner adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

"İfadeye çağrıldım"

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Savcılık adli kontrol talep etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesi alınan Ece Üner'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

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