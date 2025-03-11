Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi: 4 isim daha istifa etti

Halk TV, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla devam eden İmralı süreciyle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı’yla söyleşi yaptı.

Halk TV’nin Kütahyalı ile röportaj yapması, gazetecilerin tepkisini çekti. Halk TV’de program yapan gazeteciler sosyal medya hesaplarından eleştirilerde bulundu.

Serpil Yılmaz istifa etti

Gazeteci Serpil Yılmaz, Kütahyalı röportajından sonra Halk TV’den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, X hesabından paylaştığı mesajla, “Halk TV bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla…Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…” diye yazdı.

Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan istifa etti

Yılmaz'ın ardından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan da kanaldan ayrıldı.

Şule Aydın, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, "Herkese merhaba… Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı ne dedi?

Eleştirilere ve tepkilere sosyal medya hesabından cevap veren Kütahyalı, “Halk TV’nin içi karışmış ama esas benim Halk TV’ye kızmam lazım :) Çünkü öyle bir kamera açısıyla çekmişler ki Rahmetli Süleyman Demirel gibi oturup 150 kilo olarak çıkmışım !!! O nasıl bir görüntü yahu, bari şu ceketin iliklerini çözdürseydiniz bana :)” diye yazdı.