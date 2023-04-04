Haluk Levent, Ahbap'ın deprem bölgesine 1150 kalıcı konut yapacağını açıkladı

Haluk Levent, sosyal medya hesabından, Ahbap Derneği'nin deprem bölgesinde kalıcı konut yapmak için çalışmalara başladığını açıkladı. Levent, 2+1 evlerin çelik konstrüksiyon olacağını belirterek aşunları söyledi:

"Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare.

Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz.

Evleri 6 ay’da teslim edeceğiz. Bu konuda AFAD’tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış,engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, down sendromlu, SMA gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için."