Haluk Levent, Gökhan Zan... CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Özel, Lütfü Savaş için anket yaptırmaya devam ettiklerini ve “Daha iyi bir alternatif” sunulması halinde adayın değişebileceğini söyledi. Lütfü Savaş’a yönelik sosyal medyadan yükselen protestolara kulak verildiğini belirten Özgür Özel, “Hatay’da arayış içinde olduk. Anketlerde Lütfü Savaş çıktığı için ve ankette sorulan isimlerden hiçbiri Savaş kadar kabul görmediği için onu aday gösterdik” dedi.

"Gökhan Zan talepte bulundu"

Özgür Özel ayrıca, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'la da ilgili konuştu.

Özel, "Örneğin Gökhan Zan, büyük bir grubu organize etmişti. Zan, İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra benimle görüştü ve Arsuz için talepte bulunarak Lütfü Savaş ile uyumlu çalışabileceğini söyledi. Sonuç olarak biz Zan’ı aday göstermedik. Şimdi Zan, TİP'in Hatay adayı oldu, hayırlı olsun. Ama CHP’nin adayına karşı kullandığı dil doğru bir dil değildir" dedi.

Haluk Levent'e adaylık teklifi

Özel’in, Haluk Levent’in, “CHP’den teklif aldım” sözleriyle ilgili soruya yanıtı ise şöyle oldu:

“Siyasi partiler resmi teklifte bulunmaksızın bazen isimleri yoklayabilir. Eski partililer, örgütlerdeki arkadaşlar telefonda isimleri arayabilir. Haluk Bey, ‘Evet’ dememiş, biz de ankete koymadık o yüzden. Hatay için herkes bir arayış içinde. Bu arayışlar bazen telefonla aramak şekline dönüşebiliyor. Hepsi benim bilgim dahilinde değil.”

Gökhan Zan ne söylemişti?

Gökhan Zan Hatay için belediye başkanlığı adaylığının açıklamasının ardından şunları söylemişti:

"Hatay sadece Hatay'ın şahsi meselesi değildir, 85 milyon insanın şahsi meselesidir. Adaylığım yalnızca Lütfü Savaş'a değildir tabii ki. Hatay'ı depremde yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım. Ve buradan iki çağrı yapıyorum, ilki Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren elli binden fazla canımızı, insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. İkinci çağrım ise sayın Lütfi Savaş'adır, çekilin ve Hatay İttifakı etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı da duyun. Ve buradan tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur."