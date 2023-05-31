Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? 28. dönemde partilerin milletvekili sayısı kaç?

Türkiye seçim maratonunu geride bıraktı. YSK Başkanı Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

14 Mayıs Milletvekili Seçimlerinde 60 milyon 774 bin 565 seçmen oy kullandı. 53 milyon 994 bin 11 seçmen sandığa gitti, 52 milyon 627 bin 866 oy geçerli sayıldı.

Buna göre, hangi partinin kaç milletvkili var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 268,

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 169

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 61

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 50,

İYİ Parti 43

Yeniden Refah Partisi (YRP) 5,

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4