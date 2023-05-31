Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? 28. dönemde partilerin milletvekili sayısı kaç?
28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları kesinleşti. Hangi Parti kaç milletvekili çakırdı? Kesin sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderildi mi? En çok milletvekilini hangi parti çıkardı? AK Parti, CHP, Yeşil Sol, MHP, İYİ Parti, YRP, TİP kaç milletvekili çıkardı? Partilerin Meclis’teki sandalye sayıları.
Türkiye seçim maratonunu geride bıraktı. YSK Başkanı Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.
14 Mayıs Milletvekili Seçimlerinde 60 milyon 774 bin 565 seçmen oy kullandı. 53 milyon 994 bin 11 seçmen sandığa gitti, 52 milyon 627 bin 866 oy geçerli sayıldı.
Buna göre, hangi partinin kaç milletvkili var?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 268,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 169
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 61
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 50,
İYİ Parti 43
Yeniden Refah Partisi (YRP) 5,
Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4