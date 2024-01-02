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Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonunda 6 tutuklama

Hatay'da terör örgütü IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonunda 6 tutuklama
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ve El Kaide'ye üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İskenderun, Dörtyol ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.E, M.H, H.A, A.C, G.E, A.A, M.B. ve R.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.B. ve M.B'ye ise elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verildi.

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