Hava sıcaklıkları azalıyor (Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniya çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlara dikkat

Yağışların gece saatlerinden Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Karadeniz’de şiddetli rüzgar

Batı Karadeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz ve iç Doğu Anadolu da çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.