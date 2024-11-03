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HDK'nin yeni eş sözcüleri belli oldu

Halkların Demokratik Kongresi'nin 13. Genel Kurulu'nda, Eş Sözcüler olarak DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu seçildi.

Haber Merkezi
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HDK'nin yeni eş sözcüleri belli oldu
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Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) 13. Genel Kurulu, İstanbul Sancaktepe'deki Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve HDK bileşenleri katıldı.

Eş Sözcüler Beştaş ve Kenanoğlu oldu

HDK Genel Meclisi, yeni dönemde Eş Sözcü olarak DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'nu görevlendirdi.

 

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