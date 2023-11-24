HEDEP: Sadece kısa adımızı değiştireceğiz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “HEDEP” kısaltmasının, kapatılan “HADEP”i andırdığı gerekçesiyle kabul etmemesi ve diğer gündem başlıklarını değerlendirmek üzere Meclis’te basın toplantısı düzenleyen HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin uzun isminin değiştirilmeyeceğini belirterek, "Sadece kısa adımız olan HEDEP değiştirilecek" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti'nin adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararını kabul etmemişti.

Başsavcılık, “HEDEP” olarak belirlenen parti kısa adını, "devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması” iddiasıyla" temelli kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmemişti.

Kararda, her iki partinin isminin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğunun ifade edilmişti.

“Hangi çağrışımlrdan korkulduğunu gayet iyi biliyoruz”

Kararın ardından yeni bir kısaltılmış isim belirleyeceklerini ifade eden Parti Sözcüsü Doğan şunları söyledi:

“Yerel seçim öncesi herhangi bir risk almamak için bu itiraza ilişkin çalışmalarımıza başladığımızı duyurmak isterim. İstenen maddelere ilişkin tüzükte bazı değişiklikler yapılacak. Bunlar sadece Yargıtay’ın istediği sınırlarda olacak bunun dışında başka bir değişiklik yapılmayacak. Bunu en kısa zamanda yapacağız. Yine partinin yeni kısa adının ne olacağı konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Partimizin uzun ismi olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ismi değiştirilmeyecek. Sadece kısa adımız olan HEDEP değiştirilecek."