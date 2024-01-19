Hrant Dink öldürülüşünün 17'nci yılında anıldı

Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de Şişli’deki Agos Gazetesi önünde Ogün Samast tarafından öldürüldü. Cinayetin üzerinden 17 yıl geçti. Dink, öldürüldüğü yer olan Halaskargazi Sebat Apartmanı önünde anıldı.

Hrant Dink’in ailesi ve arkadaşları yaptıkları çağrıyla bir kez daha adalet talebinde bulundu. Anma öncesinde emniyet, Halaskargazi Caddesi’ni boydan boya kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sebat Apartmanı’nın önünde Hrant Dink’in öldürüldüğü yere, karanfiller bırakıldı.

Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

Hrant Dink'in ölümünün üzerinden 17 yıl geçerken; ailesi, meslektaşları, Cumartesi Anneleri, siyasi partiler ve insan hakları savunucuları tarafından katledildiği yerde anıldı. başladı. Anma töreninde “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz”, “Buradayız Ahparig”, “Öldür diyenler yargılansın” ve “Hrant için adalet için” sloganları atıldı.

"Koca bir leke"

Anmayı düzenleyen Hrant’ın Arkadaşları çağrı metninde şu ifadelere yer verdi:

“Hrant Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Hrant Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün vur diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink Cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor.

İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, adalet talep ediyoruz.

Yanyana, daha çoğalarak daha yüksek sesle isyanımızı dile getirmek ve cinayetin 17. yılında Hrant Dink’i anmak için 19 Ocak Cuma günü saat 15.00’te, 23,5 Hafıza Mekanı (eski Agos bürosu) önünde, onu vurdukları yerdeyiz."

Cinayetin 17'nci yılında serbest

Hrant Dink anmasının bu yıl ayrıca bir önemi bulunuyor. Dink’in katili Ogün Samast’ın serbest bırakılması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

'O tabuları kırdı'

Bu yıl anma konuşmasını Oya Baydar gerçekleştirdi. Baydar, Hrant Dink'in arkadaşlarına 'Kardeşler' diyerek seslendi. Baydar, "Hrant bu ülkenin acılı halkının dermanı ve vicdanıydı. Ben size Hrant'ı anlatmak istiyorum. Burada onu anarken, güzelleme yaptığımı sanmayın. O resmi tarihin yalanlarına karşı tabu kırıcıydı. Karanlık güçler en çok tabu kırıcılardan korkarlar. Hrant'ı o yüzden vurdular" dedi.

Baydar, konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

"Hrant bu ülkenin acılı halkının dermanı ve vicdanıydı. Ben size Hrant'ı anlatmak istiyorum. Burada onu anarken, güzelleme yaptığımı sanmayın. O resmi tarihin yalanlarına karşı tabu kırıcıydı. Karanlık güçler en çok tabu kırıcılardan korkarlar. Hrant'ı o yüzden vurdular. Silahı, şiddeti savunsaydı hedef olmayacaktı."

"17 yıl önce bugün, bu saatlerde seni ülkenden, toprağından ayırdılar. 'Bizim bu topraklarda gözümüz var çünkü kökümüz burada' demişti. Şimdi köklerinin derinlerde olduğu bu topraklarda yatıyorsun. Hepimizin kökleri toprağımızın derinliklerinde birbirine karışıyor. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara karşı her yıl burada buluşuyoruz. Bu topraklarda eşit ve beraber yaşamak istiyoruz. Ne yazık ki sana iyi haberimiz yok. Masum gençlerden kindar insanlar yaratıyorlar. İnsanlarımız nereye varacağını bilemedikleri bugünlerde gün gün umutlarını kaybediyor. Her şey öldürülür ama vicdan öldürülemez. 19 Ocak bu toprakların vicdan ve kardeşlik günüdür."

'Adalet talebimiz karşılık bulmadı'

Bülent Aydın anma öncesinde yaptığı konuşmada, cinayetle yüzleşmenin gerçekleşmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Gerçek anlamda bu cinayetle bir yüzleşme olmadı. Bizler, Hrant'ın arkadaşları ve ailesi olarak davayı takip ettik. Cinayetin arkasındaki karanlık yapının aydınlatılmasını istemiştik, olmadı. O yüzden adalet nöbetlerinde tekrarladığımız talebi yineliyoruz. 'Öldür diyenler yargılansın.' Hrant Dink'e iftira attılar. Onu hedef haline getirdiler. Onu yaşı küçük bir tetikçi bularak katlettiler. Öldürenleri ödüllendirdiler. Bu koca lekeden utanmadılar. Adalet talebimize kulak vermediler. Bugün burada buluşup, Hrant'ı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz."

Hrant Dink davasının avukatı Hakan Bakırcıoğlu da alanda unutulmadı. 2023 Nisan ayında vefat eden Bakırcıoğlu alkışlarla anıldı.