İBB burs başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversiteli gençlere destek olmak için eğitim desteği veriyor. Onbinlerce öğrenci İBB'nin burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

İBB, Resmi internet adresinden yaptığı açıklamada, başvuruların yakında başlayacağını açıkladı.

İnternet sitesinde yapılan açıklamada; "İBB burs başvurularını bekleyen öğrenciler için resmi internet sitesinden "2023 – 2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl başvurular, 26 Eylül'de başlamıştı.

Kimler İBB Eğitim Desteğine başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

İstanbul’da öğrenim gören veya ailesinin/anne-baba vefatı durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olan,

Üniversite eğitimine normal süresinde devam eden,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyan,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olan,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler bursa başvuru yapabilecekler.