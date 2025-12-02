İBB davası TRT’de canlı yayınlanacak mı? TBMM’de oylama yapılacak!

CHP, 19 Mart operasyonlarının ardından aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu tutuklu CHP’lilerle ilgili duruşmaların TRT’de yayımlanması talebinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için bugün önerge verecek. Önergenin saat 15:00’te Meclis’e sunulması planlanıyor.

Önerge kabul edilirse, "duruşmalar TRT’de yayınlansın" teklifi Genel Kurul’da görüşülebilecek.

Mayıs ayında teklif verilmişti

İmamoğlu'nun ve sonrasında birçok belediye başkanının tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşmaların TRT'de yayımlanmasını teklif etmişti.

Bunun üzerine CHP mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla bir kanun teklifi vermişti.

Teklif, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen ceza davalarında, kovuşturma evresindeki açık duruşmaların TRT’den ve isteyen diğer televizyon kanallarından canlı yayınlanabilmesinin önünü açmayı öngörüyor.

CHP kaynakları, teklifin dokuz aydır komisyonda bekletildiğini, bugünkü önergeyle ilk kez açık biçimde Genel Kurul gündemine indirilmesinin talep edileceğini belirtiyor.

Teklife göre; sanığın, mağdurun ve suçtan zarar görenin rıza vermesi, ilgili mahkemenin de "yayın yapılsın" yönünde karar alması halinde duruşmalar TRT üzerinden ve belirlenecek internet ortamlarından canlı yayımlanabilecek.

Bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun duruşmaların aleniyetini düzenleyen 182 ve görüntü alınmasına ilişkin 183. maddelerine istisna getiriliyor; ayrıca 2954 sayılı TRT Kanunu’na da özel bir hüküm eklenmesi öngörülüyor.

CHP’nin önergesi, bugün Meclis Genel Kurulu’nda saat 15:00'te oylanacak.

Önergenin kabul edilmesi halinde, "Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT’de Canlı Yayınlanması" başlıklı teklif, Genel Kurul gündemine alınarak görüşülebilecek.

Bahçeli destek vermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili bir soruya, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki aleniyet ve görüntü yasağı hükümlerini hatırlatarak, "183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir" karşılığını vermişti.