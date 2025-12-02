  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kanserle mücadele eden CHP'li belediye başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı
Takip Et

Kanserle mücadele eden CHP'li belediye başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

Bir süredir kanserle mücadele eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavisi yoğun bakımda devam edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanserle mücadele eden CHP'li belediye başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı
Takip Et

Bir süredir kanserle mücadele eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavisi Manisa Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kolon kanseri tedavisi gören Durbay’ın kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

 

Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu: Süs havuzu olarak onay alınmışFerdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu: Süs havuzu olarak onay alınmışGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Sağanak yağış yolda: Tarih belli oldu
Sağanak yağış yolda: Tarih belli oldu
Mesut Özil: Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım, gerisi yalan
Mesut Özil: Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım, gerisi yalan
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi
Silivri Botaş tesislerinde yangın: Tesisler boşaltıldı (Video)
Silivri Botaş tesislerinde yangın: Tesisler boşaltıldı
Şener Üşümezsoy'dan Acun Ilıcalı itirafı: Aramızda kan davası gibi bir durum var
Şener Üşümezsoy'dan Acun Ilıcalı itirafı: Aramızda kan davası gibi bir durum var