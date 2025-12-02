Kanserle mücadele eden CHP'li belediye başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

Bir süredir kanserle mücadele eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavisi Manisa Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kolon kanseri tedavisi gören Durbay’ın kontrol amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini öğrendim.



O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum.



