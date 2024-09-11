İBB Meclisi'nde İmamoğlu için soru önergesi: Bağışçıları açıklayacak mısınız?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis'te söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Çimen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verdi.

"Gece yapılan eğlence organizasyonunun katılımcıları kimlerdir ve ne kadar para harcanmıştır?"

Paris'teki İstanbul Evi olarak adlandırılan şaşaalı mekanın günlük kirasının ne kadar olduğunu soran Çimen, "Gece yapılan eğlence organizasyonunun katılımcıları kimlerdir ve ne kadar para harcanmıştır? Katılımcıların CHP Genel Merkez yöneticileri, İBB Başkanı ve ekibi ile CHP'li ilçe belediye başkanları ve eşleri olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla katılımcılar bu seyahat ve organizasyon için bir bedel ödemiş midir?" diye sordu.

"Bağışçıları açıklayacak mısınız?"

Söz konusu seyahate ve organizasyona toplam ne kadar para harcandığını ve bağışçıların kimler olduğunu da soran Çimen, "Bağışçıların İBB'ye bağlı kuruluşlarla bir bağı ya da ilişkisi var mıdır? Bağışçıları açıklayacak mısınız?" sorularını yöneltti.

"Bu bir siyasi mesele değildir"

Soru önergesi üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Can Çobanoğlu, "Bir Olimpiyat Evi'dir, İstanbul Evi'dir gidiyor. Türkiye'nin değerlerine hep birlikte sahip çıkalım. Bu bir siyasi mesele değildir. Olimpiyatlar dünya literatüründe ülkelerin tanıtımı için gençliğin özendirileceği ve ekonomiye çok büyük katkı sunulan platformlardır. Dolayısıyla tekraren bu soruların sorulmasının iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"Bu sürece katkı verecek hangi görüşmeler yapıldı, kimleri ağırladınız?"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, "Bu organizasyonda Olimpiyat Evi'nde neler oldu, neler yapıldı? Bu sürece katkı verecek hangi görüşmeler yapıldı, kimleri ağırladınız? Bunlarla ilgili bugüne kadar değerlendirme duymadık. Varsa bu bilgiyi paylaşsınlar. O kadar harcanan parayla İstanbul'a katma değer oluşturacak ne sağladınız bunları öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi kabul edildi.