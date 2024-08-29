İBB metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlattı, 2'si şoför 3 kişi gözaltında

İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 metrobüs şoförü ile denetim amiri gözaltına alındı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.

İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı

Bu arada, kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bir gazetecinin şoförlerin eğitimsizliği konusunun gündeme geldiğini söylemesi üzerine Çebi, metrobüs şoförlerinin sürekli eğitimden geçtiklerini ve profesyonel olduklarını kaydetti.

Eğitimlerin verildiğini ancak bu tip kazaların olabileceğini dile getiren Çebi, "Üzücü bir kaza. Teknik insanların yapacağı çalışmalarla kazanın sebebinin ne olduğu illa ki ortaya çıkacak ama ilk bakışta -bunlar teyide muhtaç- savrulduğuna göre biraz hızlı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çebi, Sefaköy'de metrobüs yolunda yapılan Beyaz Yol çalışmasının kazaya etkisinin sorulması üzerine, "Yol çalışması var tabii. Bu yollarda sürekli çalışma vardır. Yolun bakımı açısından ve daha doğrusu bu arızaların, kazaların önlenmesi açısından yol çalışmaları devamlı yapılıyor. Ama yol çalışması olmamış olsaydı bu kaza meydana gelmezdi diyemeyiz." diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunduğu sırada gerçekleşen kaza ile ilgili X üzerinden bir açıklama yayımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verdi.