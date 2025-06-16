İBB operasyonunda tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu: Erdoğan, siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan ve 3 Haziran'da tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet'e konuştu.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "yargıyı etkileme" gibi suçlarla karşılaşmayı beklediğini ancak son operasyondaki suçlamalar karşısında şaşırdığını belirteren Erdoğdu, “Böylesine saçma sapan bir suçlama ile karşılaşacağım aklımın ucundan geçmezdi” dedi.

"Seçimleri iptal ve ilga etmenin ilk adımı"

Erdoğdu, İBB’ye yönelik operasyonların, rejim değişikliğinin en kritik ve stratejik adımı olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu bir ‘yolsuzluk operasyonu’ değil. Bu operasyon, kuvvetle muhtemel kaybedeceklerini düşündükleri seçimleri iptal ve ilga etmenin ilk adımı. Kuvvetler birliğinin ve ikili hukuk sistemimin uygulandığı ve daha önce tecrübe etmediğimiz bir rejim. Yargının, rejimin bir tür disiplin kuruluna dönüştüğü, TBMM’nin iyice sembolikleştiği ve en önemlisi muhaliflere bir tür ‘düşman hukuku’ uyguladıkları bir rejim."

"Erdoğan, siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı"

Ekrem İmamoğlu’nun, kişisel özellikleri ve temsil ettiği kurumun kamusal gücü dolayısıyla CHP’nin “Aşil tendonu” pozisyonunda olduğunu söyleyen Erdoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu operasyonun amacı, seçim kaybetme kaygısıyla CHP’nin ‘Aşil tendonunu’ kesme çabasıdır. Erdoğan, bu kası kesmek zorunda olduğunu hissetti ve bence siyasi hayatının en büyük hatasını yaptı. Siyaset en temel belirleyicidir.

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yakın gelecekte toparlanamayacağını, seçime kadar hızla oy kaybedeceğini öngörmüş olmalı. Seçim kaybetmenin korku ve paniğiyle muhalefeti dizayn çabasına girdi. Buna da konuşmalarında ‘Milli muhalefeti inşa edeceğiz’ cümlesiyle başladı. Bu amaçla CHP’yi içten bölmeye çalışıyor. CHP içinde yaşanan kırgınlıkları kullanarak yapmaya çalışıyor. Erdoğan, bu planını uygularken taraflı yargıyı kullanıyor.”

"Erdoğan’ın oyları erimeye devam edecek"

Erdoğan’ın "CHP” planının, kendi çöküş sürecini hızlandıracağını belirten Erdoğdu, şunları söyledi:

“Erdoğan’ın oyları erimeye devam edecek. Seçim kazanma ihtimali azaldıkça operasyonlar dalga dalga artacak. Süreç ilerledikçe tutuklananların dramı artacak. Kendilerinden ve ailelerinden acı haberler gelmesinden büyük endişe duyuyorum. Bu acı olaylar yaşandıkça hali hazırda var olan ‘siyasi öfke’ giderek ‘siyasi krize’ dönüşürse, ülkemiz adına felaket olur."