İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt: İstanbul’daki yapı stokunun yüzde 70’i riskli konumda

Türkiye, 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarken, Ege Denizi'nde süren depremler de endişeleri artırıyor.

Olası Marmara Depremi konusunda ise uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ederken akıllarda tek bir soru var: İstanbul depreme hazır mı?

Ali Kurt: İstanbul'daki yapı stokunun yüzde 70'i riskli

İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, İstanbul'da 2000 yılı öncesi her yapının potansiyel risk taşıdığını belirtirken, kentteki yapı stokunun yüzde 70'inin riski konumda olduğunu vurguladı.

Murat Kurum: İstanbul’da her an yıkılabilecek 600 bin ev var

İstanbul'daki yapıların durumu hakkında Cumhuriyet'e konuşan İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “İstanbul’da 1,5 milyonu yüksek risk altında, her an yıkılabilecek 600 bin ev var” açıklamasını değerlendirdi.

Kurt: İBB’nin strateji belgesine göre de 200 bin yapının acil dönüşmesi gerekiyor

Riskli yapı konusunda rakamların anlatım farklılığı sebebiyle birbirinden ayrı çıkabildiğini söyleyen Kurt şu bilgileri verdi:

“Aslında herkes aynı şeyi söylemeye çalışıyor ama anlatım teknikleri farklı. Bize bugüne kadar riskli bina taramaları için 160 bin başvuru yapıldı ancak yalnızca 35 bin bina sahibi yetkilileri tarama için içeri aldı. İnsanlar korkuyor ve son dönemde büyük değişiklik gösterse de ilçe belediyeleri bu konuda tam bir işbirliğine yanaşmıyor. İBB’nin strateji belgesine göre de 200 bin yapının acil dönüşmesi gerekiyor. Başka bir biçimde de İstanbul’daki yapı stokunun yüzde 70’i riskli konumda. Ancak burada en önemli durum, bu sayıyı tam bilebilmek için tüm yapıların bir an önce taranması”

2000 yılı öncesi yapılan her yapı potansiyel riskli

İstanbul’daki yapım yönetmeliklerinin 1999 Marmara Depreminden sonra iyileşmeye başladığını ancak bu alandaki sorunun da devam ettiğini belirten Kurt, şunları söyledi:

“Böyle bir süreçte İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılmış her yapı potansiyel riskli. Hem yetersiz mühendislik hizmeti almaları hem de kalitesiz inşaat malzemesi kullanımı bunun en önemli sebebi. İstanbul’da yıkımını gerçekleştirdiğimiz çoğu yapıda deniz kabuğu gibi malzemeler ön plana çıktı ve bu her açıdan çok riskli. Yapım teknikleri eski, inşaat malzemelerinin kalitesi düşük ve yapılar eski. Hatay’da yıkılan binalar İstanbul’dakilere kıyasla daha genç ve sağlam binalardı.”