  İddia: CHP'de "Kılıçdaroğlu destekçisi" 55 il başkanı 5 Ekim'e kadar değişecek
İddia: CHP'de "Kılıçdaroğlu destekçisi" 55 il başkanı 5 Ekim'e kadar değişecek

39. Olağan Kurultay süreci devam eden CHP'de 2023’teki kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan 55 il başkanının, il kongrelerinde koltuklarını kaybedeceği öne sürüldü.

19 Mart'tan bu yana devam eden belediyelere yönelik operasyonlar, diğer yanda kurultaylara ilişkin dava süreçleriyle birlikte 39. Olağan Kurultay süreci devam eden CHP'de il kongrelerinin de 5 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

Parti kaynakları, Ankara İl Kongresi’nin 18 Ekim Cumartesi günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirtti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre il kongrelerinde mevcut il başkanlarının çok büyük bir bölümünün değişmesi bekleniyor.

Özellikle 2023’teki Olağan Kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan 55 il başkanının bu süreçte değişeceği iddia edildi. 

Değişecek isimler arasında mevcut Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un yanı sıra, tutuklu bulunan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da bulunduğu öne sürüldü. 

Bu isimlerin 38. Olağan Kurultayı öncesi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek bildirisinde imzası bulunuyor.

