İddia: Meral Akşener oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne istedi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

40 dakika süren görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Altaylı da benzer bir bilgi paylaştı

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında, "Akşener ailesinden birisinin büyükelçi olması yönünde bir talebi olduğu bilgisi çok ciddi kaynaklardan geldi bana" ifadelerini kullandı. Gazeteci Fatih Altaylı da kişisel YouTube kanalındaki yayınında benzer bir iddiayı gündeme getirdi.

Altaylı, "Akşener, ailesinden bir ferdin büyükelçi unvanı alarak büyükelçi tayin edilmesini istiyormuş. Bununla ilgili son birkaç ay içerisinde girişimler olmuş. Bununla ilgili bir görüşme olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Talebin Akşener'in oğlu Fatih Akşener için istendiği bilgisini paylaşan Altaylı; "Konuşulan şu; oğlu Galatasaray Lisesi mezunudur, onun için Paris Büyükelçiliği'nin istendiği dedikoduları varmış Ankara'da." ifadelerini kullandı