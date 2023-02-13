İhracatçı birlikleri yardım bütçesini revize ediyor

İmam GÜNEŞ /İSTANBUL

Tüm ülkeyi etkisi altına alan depremin ilk gününden itibaren ihracatçılar yardım seferberliği yapıyor. Deprem bölgelerinde fabrikaları da bulunan ihracatçılar, fabrikalarını barınma, gıda ve yaşam alanlarına dönüştürürken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birlikleri bünyesinde de yardımlarını artırdı. Yıl içinde harcanmayan bütçelerden oluşan yedek akçeleri İhracatı Geliştirme AŞ’ye (İGE) aktaran birliklerin, bir yıllık etkinlik bütçesi bir önceki yılın bütçesinin yüzde 10’una düşürülmüştü. Aynı zamanda bir faaliyet için de en fazla 500 bin TL harcama sınırının olmasına rağmen ihracatçı birlikler limitleri aşarak nakdi ve ayni yardımlar yaptı. Başta TİM olmak üzere, 61 ihracatçı birliği de yardımlarını ihtiyaç noktalarına ulaştırdı. Kaynakların harcanması konusunda Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olan TİM, yedek akçelerin İGE’ye aktarılan büyük bölümünden deprem noktalarına yardım yapmak istediklerini bakanlığa iletirken, bu talebin kabul edildiği belirtiliyor. İGE de sermayesinde 100 milyon TL’lik bölümü AFAD’a bağışladı. İhracatçılar tarafından yardımların ilerleyen günlerde de artması bekleniyor.

Konteyner mutfaklar yapılıyor

Depremzedelerin özellikle sıcak yemek sorununa çözüm olabilmek için harekete geçtiklerini söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “Bu kapsamda bölgede yer alacak tam donanımlı konteyner mutfak projemizi sonuçlandırmak üzereyiz. Aşevi olarak hizmet verecek olan mutfağımız ve çatı kuruluşumuz TİM’le beraber ortaklaşa yürüttüğümüz prefabrik evler projeleri ile bir nebze de olsa yaraları sarabilmek en büyük temennimiz” dedi.



Depremlerin ardından hızlıca harekete geçtiklerini, AFAD tarafından yönlendirilen listeye TİM işbirliği ile teslimatlar yapıldığını ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Onlarca TIR’ı bölgeye sevk ettik. Ayrıca jeneratör, demir kesme makası, kırıcı-delici aletler gibi bölgeye teknik ve hırdavat malzemelerinin ulaştırılmasını sağladık. Bir yandan da nakdi yardımda bulunarak yaraların bir nebze olsa da sarılabilmesi için destek sağladık. Bölgeye barınma için konteynerler hem de sahra mutfakları kurmak için harekete geçtik. Konteynerlerimizi ve mutfaklarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak bölgelerde hizmete sunacağız” diye konuştu.



Depremzedeler için çocuk mamasından çikolataya, ekmekten konserveye, hazır çorbadan bisküviye kadar birçok hazır paketli atıştırmalık ürün ihtiyaçları için firmalardan acil destek istediklerini kaydeden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Bu çağrımıza anında cevap veren başta üye firmalarımızın desteği ile hazırlanan kolileri, Atatürk Havalimanı kargo binasına sevk ederek, AFAD organizasyonunda deprem bölgelerine aktardık” şeklinde konuştu.

60 bin çift ayakkabı daha gönderilecek

5 TIR dolusu kışlık ayakkabı, bot ve kışlık giysi AFAD’a teslim ettiklerini dile getiren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, şu bilgileri verdi: “Birlik olarak, sektörel derneklerimizin ve vakıfl arımızın özverili çalışmaları ve etkin iş birliğiyle yaklaşık 40 bin çift kışlık ayakkabı ve 2500 kişilik kışlık giysiyi teslim ettik. Birkaç gün içinde 60 bin çift ayakkabının ve 2 bin 500 kişilik kışlık giysinin daha teslim edilmesini sağlayacağız. Hep birlikte bundan sonrası için de elimizden geleni yapmaya hazırız.”



Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner de deprem bölgesine iletilmek üzere mevsim koşullarına uygun ve her yaş grubundan kışlık ayakkabı, bot, battaniye, eldiven ile maddi nitelikli yardımlarımız bir koli içerisinde, koli üzerinde içeriği yazacak şekilde hazırlanarak, paydaşlarıyla koordineli bir şekilde deprem bölgelerine ilettiklerini aktardı.

Stadyumda 2 bin kişilik çadır kent kurulacak

Konya’da bulunan şubelerini koordinasyon merkezi olarak belirlediklerini aktaran DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, şunları söyledi: “İstanbul, Konya ve civar bölgelerden satın almalarımızı sağlayarak ihtiyaçlarımızı tır ve kamyonlarla Adıyaman’a ulaştırıyoruz. El birliğiyle deprem bölgelerindeki ihtiyaçları bizzat bölgede bulunarak karşılamaya çalışıyoruz. Bu dayanışmamız sayesinde, Adıyaman’daki Atatürk Stadyumu’na 2 bin kişilik bir çadır kent kuruyoruz. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak çadırlar konaklama, yemek ve tuvalet-banyo ihtiyacını karşılayacak şekilde organize edildi. Bunların yanı sıra oradaki yaşamı sürdürülebilir kılmak için uzun dönem desteğimizi de hep birlikte devam ettireceğiz.”

Bu depremin izlerinin silinmesi ve bölgenin toparlanmasının uzun zaman alacağını söyleyen Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, yardımlaşma konusundaki iyi niyetli çabaları uzun vadeye yaymak ve yardımları nokta atışı yapabilmek için sürdürülebilir destekler sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Deprem için 250 bin TL’lik destek paketi ayırdıklarına kaydeden Tradeatlas CEO’su Ali Emek, “Yardıma ilerleyen dönemlerde daha fazla ihtiyaç olacağı düşünüldüğünden, destekleri peyderpey yapıyoruz. İlk etapta ufo, battaniye ve gıda yardımı yaptık, periyodik olarak da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Seyyar mutfaklar temin ediliyor

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ile birlikte ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak bir yardım kampanyası başlattıklarına değinen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, şöyle devam etti: “İlk etapta bölgeden gelen ve acil ihtiyaç duyulan talepler üzerine toplayacağımız maddi yardımlar ile sıcak yemek dağıtmak üzere seyyar mutfaklar temin ederek bölgedeki sanayicilerimiz kanalıyla, ihtiyaç sahiplerine iletmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda ikinci etapta bölgedeki vatandaşlarımızın normale dönüş süresince ısınma, gıda, hijyen vs. gibi ilave ihtiyaçlarının karşılanması konusunda maddi manevi desteklerinizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”



Depremin ilk anından itibaren AFAD ile birlikte hareket ettiklerini belirten ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Başlattığımız yardım kampanyamız dahlinde 851 bin TL bağışta bulunduk. Afetten etkilenen bölgelere ayni ve nakdi yardımlarımızı ulaştırmaya ve yaralarımızı sarmak için çabalamaya devam edeceğiz” dedi.

Yabancı müşteriler bağış kampanyasına destek oluyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birlikleri, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için yardım malzemelerini, AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk etti. Afet bölgesindeki depremzedeler için geçici barınma yerleri de oluşturmak için çalışmalar başlatan ihracat ailesi, aynı zamanda uluslararası yardım kampanyası da başlattı. Yabancı alıcılarıyla da temas kuran ihracatçılar, birçok dilde duyurusunu yaptığı bağış kampanyasını İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Vakfı hesabında topluyor. Toplanan bağışlar, TİM koordinasyonuyla prefabrik ev, konteyner mutfak yapmak ve ilerleyen dönemlerde de ihtiyaçların devam edileceği düşünülerek sürdürülebilir yardımlar oluşturmak için kullanılacak.