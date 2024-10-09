İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katleden Semih Çelik babasına sormuş: 'Seni nasıl öldüreyim?'

19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katleden Semih Çelik, babasını da öldüreceğini söylemiş. Cani Semih Çelik (19), Ayşenur’u Eyüpsultan'daki evinde boğazını kesip, İkbal’i de Edirnekapı surlarında katledip parçalara ayırdıktan sonra intihar etmişti.

Kan donduran cinayetlerin neden işlendiği araştırılırken, Semih Çelik’le ilgili dikkat çeken yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Cinayetlerden sonra Semih’in babası A.Çelik polise ifade verdi. Babanın polislere “Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı” dediği iddia edildi.

Cinayetlerde 5’li bıçak seti kullanmış

Semih Çelik’in her iki cinayette de 5’li bıçak seti kullandığı belirlendi. Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre bir süre kasaplık da yapan Çelik’in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.