İkbal Uzuner'in telefonu çözüldü: Semih Çelik ilk cinayetten sonra ne yaptı?

İstanbul Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden ve öncesinde iki ayrı ilçede iki genç kızı vahşice öldürdüğü tespit edilen Semih Çelik ile ilgili soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), Ayşenur Halil'i (19) ve İkbal Uzuner'i (19) katletti.

Önce Ayşenur Halil'i kendi yaşadığı Eyüp'teki evde boğazını keserek öldüren Çelik, Edirnekapı'daki surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'i de vahşice öldürdü.

Semih Çelik daha sonra surlarda yaşamına son verdi. Türkiye'yi sarsan çifte cinayette, yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İkbal'in telefonu çözüldü, Ayşenur'un şifresi kırılamadı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre hayatını kaybeden genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu. İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü.

Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu iPhone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

Fırından ekmek almışlar

Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları ortaya çıktı. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerine de yansıdı.

İlk cinayetten sonra polisi aramış

Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.

Şifre kırılamazsa ne olacak?

Soruşturma birimleri bu tip soruşturmalarda genellikle iPhone marka telefondaki şifreleri kırmak için soruşturma birimleri Apple ile iletişime geçiyor.