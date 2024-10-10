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Semih Çelik'in katliam günü yanından ayırmadığı sırt çantasında ne vardı? İşte çantasından çıkanlar...

İstanbul'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra intihar eden Semih Çelik'in son görüntüsü ortaya çıkmıştı. Peki Çelik'in olay günü yanında olan ve sır gibi sakladığı sırt çantasında neler vardı? İşte bu soru cevap buldu.

Haber Merkezi
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Semih Çelik'in katliam günü yanından ayırmadığı sırt çantasında ne vardı? İşte çantasından çıkanlar...
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İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik, kendi evinde önce Ayşenur Halil'i daha sonrada Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i vahşice katletti.Çelik, Türkiye'nin kanını donduran cinayetlerin ardından intihar etti.

Caninin çantasında ne vardı?

Kamera görüntülerinde Çelik'in Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlara geldiği görülüyor. Görüntülerin devamında İkbal Uzuner'in de surlara geldiği ve yukarı çıktığı görülürken; siyah renkte kıyafetler giyinen Çelik'in siyah çantası da dikkat çekti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı. Hatta Çelik'in babası ifadesinde bu bıçak setiyle ilgili "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Dokunmak istediğimizde ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi" demişti.

Çantanın içerisinde ayrıca bir urganın da bulunduğu öne sürüldü. Çantada bulunan bıçak seti ve ip, Çelik'in cinayeti önceden tasarladığı iddiasını güçlendirdi.

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